جنوب القاهرة: التشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم، بالتشغيل الرسمى لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، مضيفة أن هذا الإنجاز اليوم هو بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه لولا المشاركة والتعاون الملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشئون التجارية وقطاعات الشبكات وأثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكافة الصعوبات وسوف يتوالى استكمال وتنفيذ برنامج الشحن الموحد بباقى شركات التوزيع تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة لتوحيد منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و مدير مشروع الشحن و الإصدار الموحد بالشركة، أن الهدف من المشروع هو توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يجرى تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم وأيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية، لافتا إلى أن هذا المشروع يقضى على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة وفقا لكل شركة من الشركات المصنعة للعدادات والتي يبلغ عددها 7 شركات.

وأضاف عبد الدايم أن الشحن الموحد يضمن حوكمة الشحن ودقة المراجعة والبيانات والمعلومات الخاصة بكل مشترك، وبالتالى سيلعب دورا مهما في خفض نسبة الفقد وانتظام عمليات الشحن، وأن من أهم مميزات برنامج الشحن الموحد هو أنه سيتيح إمكانية تركيب شرائح اتصالات بالعدادات مسبوقة الدفع وتحويلها لعدادات ذكية تتيح خدمة تحويل الرصيد من الهواتف المحمولة إلى عداد الكهرباء مسبوق الدفع بشكل مباشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى منافذ الشحن الإلكترونى أو منافذ الشحن بشركات توزيع الكهرباء وأن إضافة شريحة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ستتيح أيضا إمكانية الصيانة عن بعد و تحديد معدلات الاستهلاك وتمكن المشترك من التحكم في استهلاكات منزله عن بعد من خلال الهاتف المحمول.

مشيرا إلى أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك بالإضافة إلى تطبيق برنامج الشحن الموحد وأنه يجرى تطبيق برنامج الشحن الموحد لأول مرة بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و الشركة القابضة للكهرباء بتطبيق الحوكمة بكافة القطاعات.