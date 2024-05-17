ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في 4320 أسطوانة في البحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفي هذا الإطار واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الجمعة، بمركز بدر، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب مستودعات الغاز لقيامه بالتصرف فى كمية من أسطوانات الغاز المنزلى تقدر بـ 4320 أسطوانة، وذلك بدون وجه حق بقصد التربح غير المشروع، كما تم ضبط أحد أصحاب المستودعات لقيامه بتجميع 50 أسطوانة غاز تجارية بدون وجه حق وبيعها فى السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وفى حملة مماثلة بمركز كوم حمادة، تم ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع كمية قدرها 125 أسطوانة غاز تجارية بدون وجه حق وقيامه باستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، كما تم ضبط أحد أصحاب مصانع الطوب لتجميعه كمية قدرها 82 أسطوانة غاز تجارية بدون وجه حق واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، كما تم ضبط أحد أصحاب مصانع الطوب لقيامه بتجميع كمية قدرها 80 أسطوانة تجارية واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.