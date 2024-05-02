"فتوح": افتتاح اكبر مجمع صناعي رسالة للعالم تعكس اهتمام الرئيس بالصناعة والمستثمرين

شارك عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في احتفالية عيد العمال 2024، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اقيمت بمدينة العاشر من رمضان في اكبر مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط وافريقيا.

وأكد "فتوح" أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام بافتتاح اكبر مجمع صناعي لشركة عالمية للأجهزة الكهربائية يعطي رسالة للمستثمرين في العالم بمدى اهتمام مصر والرئيس السيسي بالدعم الكامل لمساندة القطاع الخاص والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص حيث يعد مصنع هاير أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية، واستغرق إنشاؤه أقل من عام ونصف.

واشاد "فتوح" بتوجيهات الرئيس السيسي لرئيس الحكومة بدعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمبلغ 5 مليار جنيه وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة الي 1500 جنيه في تشجيع وتحفيز العمال وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية.

كما لفت الي أهمية مبادرة "مهني" التي طلقتها وزارة العمل في دعم نمو الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المساهمة في اعداد صنايعية يجرى تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى مهني وتكنولوجي وفق احتياجات سوق العمل وما تشهده الصناعة في العالم من تطور سريع الأمر الذي يحقق زيادة في الإنتاج ورفع مستوى الجودة وتوفير الحياة الكريمة للعمال.

واكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال، أن القطاع الخاص له دور كبير في تدريب العمالة وتوفير المعيشة الكريمة لأسرهم، مشيرًا لأهمية مساندة مبادرة "مهني" حتي تنتشر في كافة المحافظات وتؤتى ثمارها علي تطوير العمال وتنمية مهاراتهم وزيادة الإنتاجية والصادرات.

واضاف فتوح، كما نثمن كشباب وصناع بإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لصندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، ونعتبره خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعة ودعم المنتج المحلي حيث يستهدف جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية للمشروعات التي تؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.