رسميًا.. باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قاصمة بسبب لاعبه

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، ضربة قاصمة في صفوفه، بسبب إصابة لاعبه لوكاس هيرنانديز، التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة قوية خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، أمام بوروسيا دوتموند الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر سان جيرمان من دورتموند بهدف للا شئ، سجله نيكلاس فولكروج، الذي كان سببًا لإصابة هيرنانديز، حيث حاول الأخير منع الأول من تسجيل الهدف، ليغادر ملعب اللقاء مصابًا.

ونشر النادي الباريسي، اليوم الخميس، بيانًا يعلن من خلاله حجم إصابة الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مؤكدًا، أن مدافع الفريق تعرض لإصابة بتمزق بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه: «تعرض لوكاس هيرنانديز لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، بعد خروجه مصابًا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان».

وتابع البيان: «وأكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه اليوم التشخيص الذي أجراه أطباء النادي مساء الأربعاء».

وأتم البي إس جي في بيانه: «ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة. وسيتبع تحديث آخر».

ولم يكشف النادي الفرنسي مدة غياب لوكاس هيرنانديز عن الملاعب بسبب إصابة الصليبي، ولكن من المؤكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

طبيعة إصابة لوكاس هيرنانديز، تشير إلى أنه يغيب عن منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.