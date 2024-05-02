باحث: انشقاق واضح وغير مسبوق داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ مجلس الحرب الإسرائيلي به انشقاق واضح وغير مسبوق، موضحًا: "الحديث هناك عن ابتزاز وخيانة، فمن من يقول لبعضهم أنت تخون الدم، ويجب الحفاظ على سلامة المحتجزين، والمعسكر الآخر يقول أنت خائن وتخاطر بالبلد كلها من أجل بعض المحتجزين".

وأضاف "أنور" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "أحد المحللين في معاريف وانتقل منذ سنوات إلى يديعوت أحرونوت قال علينا قبول الصفقة ولو كانت سيئة، لأننا نواجه المحكمة الجنائية الدولية والعزلة الدولية، ولا نواجه حماس أو غزة فقط".

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: "في الإعلام الإسرائيلي، هناك قطاع يشيطن وكالة أونروا ويحاول ابتزاز مصر وتمرير المخطط الإسرائيلي وهو تهجير السكان، ومع الوقت تبين عدم جهوزية جيش الاحتلال وعدم قدرتهم على الإفراج عن المحتجزين الأسرى سواء بالدهاء أو القوة، وبالتالي، المسار الوحيد هو استكمال المسار الذي بدأته مصر".