لسن كلهن واحدا.. تعامل مع المرأة حسب صفات برجها

تختلف الصفات التي يتسم بها كل برج، بالنسبة للمرأة والرجل، وغالبًأ ما يهتم المقبلين على الارتباط بمعرفة الصفات العامة لكل برج لمعرفة مدى التوافق بينهما، ويختلف الرجال عن النساء في قوة العاطفة والتعبير عن الحب وكذلك الانفعالات والغضب.

النساء اكثر اهتماما

تؤكد خبيرة الأبراج وعلم الفلك "منى أحمد" أن النساء هن الأكثر اهتمامًا بمعرفة صفات كل برج لوضع طرق مثلي للتعامل بها مع شريك الحياة، وقد أصبح الرجال أيضًا يهتمون بعلم الأبراج نوعًا ما لاختيار الهدايا المناسبة أو احتواء مواقف الغضب والخلافات مع شريكاتهم، وتعرض لكم “البوابة لايت” صفات كل إمرأة على حسب كل برج

المرأة الحمل

تعتمد على نفسها إلى أبعد الحدود، وتشعر بسعادة بالغة اذا وجدت من يمتدح أداءها ويزيد من ثقتها بنفسها، فهي تحب ان تكون متبوعة وليست تابعة، ولكى تكسبها حافظ على لعلاقة الطيبة معها حاول ان تشاركها في اداء المهام كفريق عمل متجانس وعلى قدم المساواة .

كما عليك ان تحافظ على ابتسامتها مما يزيد من احترامها لك ولتكون الشخص الذي يتقن السيطرة على قلبها ايضا، كما عليك ان تتعامل معها بذكاء سريع حتى لا تغضب منك

المرأة الثور

اثبت لها مدى جديتك واستقرارك فهي تقدر هذه الامور كثيراً، وعليك ان اتتعامل معها بصدق لتضمن يقائك معها كما عليك أن تكون جادا معها بمعنى ان تتعامل معها بحذر فهي تخفي شخصية حساسة وغيروة ايضا

المراة الجوزاء

دائماً مشغولة الى ابعد الحدود ولديها قائمة طويلة بأشياء كثيرة تريد ان تنجزها، فلذلك إذا أردت أن تحافظ على علاقتك معها حاول ان تضع اولويات اعمالها ونشاطاتها في عين الاعتبار وساعدها لإنجاز ذلك، وحاول احترام وتقدير اصدقائها قدر الإمكان فهم شيء مقدس بالنسبة اليهاكذلك كن قريبا بعيدا منها فلا تخنقها باسئلتك ولا تتركها دون اهتمام .

المرأة السرطان

تجد صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات الهامة ومن هنا تنبع حاجتها لك لمساعدتها في اتخاذ القرارات حاول مساعدتها في استعادة ثقتها بنفسها واقنعها بأنها قادرة على اتخاذ القرارات السليمة اذ أنها ما تقع في جو الاحباط، فحاول ان تخرجها من هذا الجو عن طريق الرحلات والنزهات.

المرأة الأسد

مولودة الاسد تعرف بأنها أمراة صعبة وهي ذات ذوق رفيع ولا ترضى بشيء يصنف بالجيد او الجيد جدا، حاول تقدير الجوهر الكامن في مولودة الاسد بكل دقة حتى لا تقع في الخطأ، وعليك أن تذكرها دوما بأنها جميلة وعموما لا تميل إلى استعمال المكياج كثيرا كما تعرف بقوة شخصيتها

المرأة العذراء

مولودة العذراء لديها قائمة طويلة من الاولويات التي يجب ان تقوم بها وتحققها، ولا تستغرب اذا وجدت نفسك في المرتبة العاشرة من هذه الاولويات رغم حبها لك، وهذا لا يعني اطلاقاً بأنها لا تحبك ولكن هذا هو اسلوبها في الحياة .

ولكى تكسبها كن سندا لها وستجدها ساعدك الايمن المخلص فى كل شئ.وعلى ذلك يلبي احتياجاتك ويؤمن لك حياتا هنيئة ذلك عرفت كيف تعاملها .

المرأة الميزان

ليس من السهل الاستحواذ على قلب مولودة الميزان ، وستعترضك عقبات عديدة قبل إنجاز هذا الهدف ليست من النوع الذي يتغاضى عن الاخطاء التي يقوم بها الشريك ، خطأ واحد كفيل بإنهاء علاقتك بها .

متواضعة لديها قدرة غريبة في اقناع الآخرين بأفكارها وتحتاج كثيراً الى من يقف الى جانبها، فإذا لم يكن لديك الوقت لذلك ، فلا داعي للسير في اعقاب هذه المولودة كما تعرف بكونها الباحثة عن الأمان عن الرجل الحقيقي الذي تثق به فحاول ان تكون ذلك الرجل دون تصنع .

المرأة العقرب

تمتلك قوة داخلية جبارة ، وتستطيع الخروج من اعظم الازمات بروح معنوية عالية .وفى ذلك لا تحاول التأثير على مبادئها وقناعاتها فهي شديدة الاعتزاز بذلك ، واذا كنت تعتقد بأنك قادر على تغيير معتقداتها فهذا ضرب من المستحيل .ولكى تكسبها .يجب ان تحترم خصوصياتها واسرارها وأن تتعود على تكتمها فهي ليست من النوع الذي يظهر جميع جوانبه الشخصية كما عليك أن تعاملها بإنتباه وحذر خاصة فيما يتعلق بالكذب حتى لا تخسرها كما عليك ان تكن عميقا فى حبك لها ولا تستهين بحبها حتى لو لم تظهر هذا الحب ذلك لانك ستكسب قلب فى غايه من الاخلاص وقد يضحى بنفسه من اجل سعادتك لو احببتك وملكت قلبها

المرأة القوس

يجب ان تعتاد على طباعها جيداً وخاصة فيما يتعلق بتغيّر حالتها النفسية المفاجىء من السعادة الى الحزن، كما يجب أن تنتبه الى حاجتها الملحة لنوع من الحرية ، فإذا كنت غير مستعد لمنحها هذه الحرية فعلاقتك بها يتهددها الفشل الذريع.

كما تتميز بكونها لبقة وعلى ذلك فذا اردت ان تكسب قلبها فعليك الا تجرح مشاعرها ذلك لانها لا تجرح مشاعر الاخرين، وتتوقع منهم ان يعاملوها بالمثل وذلك لانها تعرف بطبيتها الى ابعد الحدود لكنها تظهر شخصية قوية ان كنت عنيدا ولاتريد ان تسمع كلامها ولكى تكسبها اظهر لها الحب والتقدير تعطيك اجمل ما لديها وتكون كالقطة اللطيقة لكن احذر ان تزعجها فتؤذيك مخالبها .

المرأة الجدي

تعامل معها بذكاء اجتماعى ودوما اجعل نفسك متغير ذلك لانها تحب التغيير كثيراً ولا تطيق البقاء في المكان الواحد كثيراً ، فهي تبحث دائماً عن التجديد وعليك مساعدتها في ذلك وعليك دوما ان تتبع معها المنطق والاقناع لابتعاد عن العواطف والاحاسيس لأنها لا تعير ذلك اهتماماً، ولكى تكسبها احترم عقلها ورغبتها فى العمل اذ اردت ذلك لانه من اساسيات حياتها فكن معها للنجاح سويا ولاتحاول منعها

المرأة الدلو

حذرة وبطيئة في الامور التي تخص العاطفة والحب، لا توافقك الرأي بسرعة عندما تعرض عليها بعض الافكار الجديدة فلا تجعل هذا الامر يضايقك.

ولكى تكسبها احترامها،لا توجه لها انتقادات بشأن المبالغة في الروابط الاجتماعية القوية لديها، ولكى تكسبها لا تجبرها على القيام بما لا ترغب به كما عليك ان تفهم رغبتها المجنونه وحبها للتغير حتى تستمر العلاقة.

المرأة الحوت

اكثر النساء حساسية وتحتاج الى طريقة حذرة في التعامل معها بحيث لا تجرح شعورها ولو عن غير قصد، ولكى تكسبها تحتاج دائماً الى العناية والاهتمام من قبل الشريك الآخر