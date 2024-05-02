الأنبا توما حبيب يترأس صلوات خميس العهد بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية

ترأس صباح اليوم الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج صلوات خميس العهد بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية، شارك في الصلاة الآباء رعاة الكنيسة القمص انطونيوس سبع الليل والأب ابرآم نوح، والأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين.

وفي عظته قدم الأنبا توما التهنئة لجميع الآباء الكهنة الرعاة وكهنة الإيبارشية بعيد الكهنوت، كما أوضح نيافته لماذا تم تسميته بخميس العهد؟ إن كلمة “عهد” تعني “ميثاق، وصية، وفاء ”وقد دعي بهذا الاسم، إذ فيه أعطانا يسوع المسيح عهدًا جديدًا، ومنحنا جسده ودمه عربونًا أبديًا، وحملنا نحن الآباء الكهنة مسؤولية تمثيله على الأرض.

ويوم خميس العهد الذي أسس فيه سر الافخارستيا وسر الكهنوت فيسوع قد جعل من نفسه حملًا وضحّى بنفسه لكي يهبنا الحياة. في الإفخارستيا نتأمل ونعبُد إله المحبّة.

إنّه الرّبّ الذي لا يكسر جسد أحد بل يكسر جسده، إنه الرّبّ الذي لا يطلب ذبائح بل يضحّي بنفسه. إنه الرّبّ الذي لا يطلب شيئًا بل يعطي كلّ شيء. لكي نحتفل بالإفخارستيا ونعيشها، نحن مدعوون أيضًا لكي نعيش هذه المحبّة. لأنّه لا يمكنك أن تكسر خبز الأحد إذا كان قلبك مغلقًا أمام الإخوة، ولا يمكنك أن تأكل هذا الخبز ما لم تعطِ الخبز للجائع، ولا يمكنك أن تقاسم هذا الخبز ما لم تقاسم آلام المعوز.

في النهاية، وحده الحبُّ سيبقى حتى من احتفالاتنا الإفخارستيّة الليتورجية، محتاجين ألا نعطى قبلة يهوذا بل قبلة العذراء المليئة بالمحبة والرحمة والعطف والتحمل وأيضا قبلة المجدلية المليئة بالتوبة فالرب يفتح دائما ذراعيه لقبولنا، متمنيًا عيد خميس عهد مبارك للجميع.