مركز الدراسات القانونية بحقوق أسيوط ينظم الدورة التمهيدية للإعداد للمستشار القانوني بالسعودية

افتتح اليوم مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق، جامعة أسيوط النسخة الأولى من الدورة التمهيدية للإعداد للمستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية"،والتي تمتد حتى ٣ مايو الجاري، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسن صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان محمد عبد القادر مدير المركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي الدورة التدريبية تأتي في اطار حرص جامعة أسيوط على تنمية قدرات الطلاب والمشتغلين بالعمل القانوني وصقلهم بأهم الخبرات المهنية والعملية، ليس فقط بالقانون المصري، بل بالقوانين العربية، خاصة الخليجية، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العاملين بقطاع الخدمات القانونية بتلك الدول.

ويحاضر في الدورة الدكتور رجب الكحلاوي أستاذ القانون العام، ورئيس القسم ووكيل الكلية لشئون لتعليم والطلاب، ومستشارين قانونين وخبراء في القانون السعودي، ويشارك فيها متدربين من ليبيا وسلطنة عمان، فضلاً عن المتدربين المصريين المشاركين من عدة محافظات مصرية.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بموضوع وأهداف الدورة، التي تسهم في دعم القدرات المهنية للراغبين في الالتحاق بالعمل القانوني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن جميع المراكز في جامعة أسيوط تعمل وفق خطة طموحة؛ لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور دويب صابر أن هذه الدورة تأتي في إطار نشاط المركز، وتمثل جانباً مهماً من أنشطة الكلية في المجالات العلمية والأكاديمية، وتتناول الدورة عدة محاور مهمة حول التعرف على الملامح الرئيسة للنظام القانوني السعودي والذي شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة تتواكب مع الإنجازات الأخرى التي شهدتها المملكة، وأشاد بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة والوثيقة والمستمرة في سبيل رفعة الأمة العربية والإسلامية.



وأكد الدكتور معمر رتيب، على السعي المستمر لقطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالكلية، لتنمية الوعي القانوني للطلاب والباحثين والمجتمع المحيط، ليس فقط بالقانون المصري، بل بالقوانين العربية، خاصة الخليجية، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العاملين بقطاع الخدمات القانونية بتلك الدول.

وأفاد الدكتور عثمان عبد القادر أن المركز أخذ على عاتقه الاهتمام بكافة أنواع الدورات التدريبية التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمصريين الراغبين في العمل في الدول الخليجية، إلى جانب الاهتمام بتطوير الدراسات المقارنة وفتح آفاق جديدة تخص القوانين والتشريعات المقارنة الخاصة بالدول العربية الشقيقة، معلناً بأن المركز ينظم بمشيئة الله خلال الفترة القادمة نسخ أخرى من دورة الإعداد للمستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، وكذلك دورات تخص القوانين الخليجية الأخرى وعلى رأسها القانونين الكويتي والإماراتي.

وأشاد الدكتور رجب الكحلاوي بدور مركز الدراسات القانونية في النهوض بالعملية التعليمية بالكلية ومساعدة الكلية في الاهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية وتوعية الطلاب بالمجالات العملية الحديثة وفتح آفاق لمستقبل مليء بالفرص والأمل في غد أفضل.