الشوط الأول.. زيزو يتقدم للزمالك على البنك الأهلي بهدف

تقدم أحمد مصطفى زيزو للزمالك على البنك الاهلي في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من مسابقة الدوري الممتاز.

انحصر أغلب فترات الشوط الاول في منطقة وسط الملعب، وتبادل كلا الفريقين الهجمات الخطرة إلا أنهما فشلا في تسجيل أهداف.

قبل ان يسجل أحمد زيزو للزمالك في الوقت البديل من الشو الأول من ركل جزاء.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل البنك الاهلي كالتالي: حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.



خط الهجوم:كريم بامبو، اسامة فيصل. يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.