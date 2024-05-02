صحيفة يونانية: انهيار القمة الأمريكية التركية.. وتأجيل زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض

تتسع مساحات الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا أكثر فأكثر، فى ظل تضارب المصالح بين الجانبين، التى تنسحب على أكثر من ملف مشترك بين الدولتين العضويين فى حلف شمال الأطلسى «الناتو»، وهو ما كان له الأثر الكبير فى تأجيل زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض والتى كان من المفترض أن تجرى فى بداية شهر مايو الجاري.

وتتميز السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان بنمط من عدم القدرة على التنبؤ، وهو ما يتجلى مرة أخرى فى التطورات الأخيرة المحيطة بزيارته المقررة إلى البيت الأبيض فى التاسع من مايو.

وفى هذا السياق، تحدثت صحيفة كاثمرينى اليونانية، عن التوتر المتصاعد فى العلاقات الأمريكية التركية مؤخرا، والذى تأثر بعدد من الملفات على رأسها العدوان الصهيونى على قطاع غزة، وموقف أنقرة من تل أبيب.

وقالت الصحيفة اليونانية إنه فى السنوات الأخيرة، شهد اليونانيون كيف يغير جارهم الأكثر أهمية سياسته من دولة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، مشيرة إلى أن الإلغاء المفاجئ ــ وهناك حديث رسمى عن التأجيل ــ لزيارة الرئيس التركى المقررة إلى البيت الأبيض فى التاسع من مايو يتناسب مع هذا النمط.

وقالت " كاثمريني" إنه لطالما كان تأمين حفل استقبال مرموق فى البيت الأبيض أولوية بالنسبة لأردوغان، حيث يبذل المسئولون الأتراك والأمريكيون جهودًا كبيرة لتحقيق هذه الغاية، ويثير التراجع المفاجئ للخطط تساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء الإلغاء: "لم نتمكن من التوفيق بين جداول الجانبين"، هذا هو التفسير غير المقنع الذى قدمته السفارة الأمريكية فى أنقرة.

وتابعت الصحيفة فى تقريرها المنشور الأربعاء أول مايو "بعيدًا عن مجرد البروتوكول، تلعب المصالح السياسية الجوهرية دورًا محوريًا فى انهيار القمة وتشير التقارير الإعلامية إلى وجود اختلافات فى الرأى حول مستوى الزيارة ونوعية الضيافة المقدمة".

حفلة استقبال فخمة

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أنه وفقًا لإحدى الروايات، كان الرئيس أردوغان يتوقع نوعا من حفلات الاستقبال الفخمة التى يقيمها البيت الأبيض فى حالات استثنائية لضيوف الدولة المميزين وبحسب ما ورد خطط الأمريكيون لساعتين فقط للضيف القادم من الأناضول، ولم يكن حتى تناول العشاء فى البيت الأبيض على جدول الأعمال، ومع ذلك، فإن العامل الحاسم للإلغاء ــ أو التأجيل ــ فى غضون مهلة قصيرة ربما لا يتعلق بالبروتوكول (على الرغم من أن هذا يلعب دورا مهما بالنسبة لأردوغان، الذى يهتم بالوضع)، بل المصالح السياسية الملموسة ــ على كلا الجانبين. مع استسلام أنقرة فى النهاية.

خلافات عميقة

وأضافت أنه لسنوات عديدة، طغت الخلافات العميقة على العلاقات الثنائية وأدى حصول الرئيس التركى على نظام صواريخ الدفاع الجوى الروسى S-٤٠٠ إلى تسميم العلاقات بين واشنطن وأنقرة أكثر من أى قضية أخرى تقريبًا، إلى جانب المواقف المتضاربة بشأن سوريا، حيث تقاتل أنقرة عسكريا الميليشيات الكردية، التى تعد أهم حلفاء الولايات المتحدة.

وتطرقت الصحيفة إلى الحرب الأوكرانية، التى خلقت توترات جديدة، حيث لم تشارك أنقرة إلا بتردد ولم تشارك بأى حال من الأحوال بشكل شامل فى العقوبات الغربية ضد روسيا.

علامات على التقارب

فى الآونة الأخيرة، كانت هناك علامات على التقارب بين أنقرة وواشنطن: فى عملية مطولة تذكرنا بمشاهد البازار الشرقي، انتزعت واشنطن موافقة الأتراك على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" مقابل تسليم طائرات مقاتلة فائقة الحداثة من طراز إف-١٦ للقوات الجوية التركية التى عفى عليها الزمن، وكان حفل استقبال لأردوغان فى البيت الأبيض لتتويج صفقة التبادل السياسي.

وزاد العدوان الصهيونى على قطاع غزة الأمور تعقيدا، حيث يظهر أن أنقرة وواشنطن على طرفى نقيض فى الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تكون الاختلافات أكبر كما اتخذت سياسة غزة منذ فترة طويلة أبعادًا سياسية داخلية – بالنسبة لكل من أردوغان وبايدن.

هزيمة أردوغان

وقالت صحيفة كاثمرينى إن أحد أسباب هزيمة أردوغان فى الانتخابات المحلية الأخيرة هو صعود حزب الرفاه الإسلامى الجديد، الذى نجح فى اتهام الرئيس بعدم التضامن مع فلسطين ومنذ ذلك الحين، ازدادت حدة خطاب أردوغان المناهض لإسرائيل، وفى الآونة الأخيرة، هاجم الرئيس التركى علنا أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل وربما كان أردوغان يعتقد أن أيًا من هذا لا يتناسب مع الإيماءات الودية فى البيت الأبيض.

وبالنسبة لبايدن، فإن الانتخابات الأكثر أهمية لم تأت بعد: بالنسبة للرئيس الأمريكي، تشكل الصور التليفزيونية مع حليف حماس أردوغان فى قاعات البيت الأبيض مخاطر سياسية لأنها يمكن أن تصب فى مصلحة خصومه. ومع ذلك، فإن تعليق الزيارة له جانب سياسى داخلى إيجابى بالنسبة للرئيس الأمريكى ومع ذلك، فإن تطور الأحداث يمثل انتكاسة خطيرة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وتشير التعليقات الأولية إلى أن هذا من شأنه أن يفيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشكل خاص، حيث تشير الزيارة الفاشلة إلى ضعف التماسك داخل التحالف الغربي، وهناك سببان يجعلان هذه الحجة غير مقنعة.

السبب الأول اصطفاف تركيا مع المجتمع الغربى فى الصراعات فى أوكرانيا والشرق الأوسط محدود إلى حد ما، حيث إن مصالحها الخاصة ومبادراتها المستقلة لها الأسبقية وعلاوة على ذلك، وعلى غرار الديناميكيات الحالية مع بايدن، أصبح بوتين أيضًا ضحية لطبيعة الرئيس التركى التى لا يمكن التنبؤ بها.