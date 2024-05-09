ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل فى البريميرليج

مدربين الدورى الانجليزى
مدربين الدورى الانجليزى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن الـ5 مدربين المرشحين لجائزة مدرب الموسم في البريميرليج 2023 /2024.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين للجائزة كالتالى:
- الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، وذلك بعدما تجاوز الفريق بدايته البطيئة هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 انتصارات من الفوز باللقب.
- الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال، الذي قاد فريقه لموسم مميز، حيث يحتل صدارة الترتيب حاليا، مع تبقي جولتين على النهاية، علما بأن للسيتي مباراة مؤجلة.
- الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفري ليفربول، الذي يخوض موسمه الأخير مع الريدز، بعد أن أعلن الرحيل بنهاية الموسم الحالي.
- الإسبانى أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الذي يقود فريقه للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع هذا الموسم.
- الإسباني أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، الذى نجح في قيادة فريقه للأبتعاد عن عن مراكز الهبوط.

تعرف على قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز مدربين الدورى الانجليزى