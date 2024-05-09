تعرف على قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل فى البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن الـ5 مدربين المرشحين لجائزة مدرب الموسم في البريميرليج 2023 /2024.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين للجائزة كالتالى:

- الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، وذلك بعدما تجاوز الفريق بدايته البطيئة هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 انتصارات من الفوز باللقب.

- الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال، الذي قاد فريقه لموسم مميز، حيث يحتل صدارة الترتيب حاليا، مع تبقي جولتين على النهاية، علما بأن للسيتي مباراة مؤجلة.

- الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفري ليفربول، الذي يخوض موسمه الأخير مع الريدز، بعد أن أعلن الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

- الإسبانى أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الذي يقود فريقه للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع هذا الموسم.

- الإسباني أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، الذى نجح في قيادة فريقه للأبتعاد عن عن مراكز الهبوط.