محافظ دمياط تتابع سير العمل بمشروع إنشاء جراج معدات الديوان العام

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم، جولة تفقدية لمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك للتأكد من سير العمل وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

تبلغ مساحته 11 ألف و250 متر مربع

وخلال الجولة، اطلعت المحافظ على معدلات التنفيذ للمشروع، الذي تبلغ مساحته 11 ألف و250 متر مربع في منطقة بشطا، ويتضمن المشروع ساحات لمعدات الديوان والوحدة المحلية، بالإضافة إلى مبنى إداري وسكني للعمال ومغسلة وورشة، لتحقيق التكامل في منظومة العمل.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الخطة الزمنية للمشروع، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال بعد 3 أشهر، وأكدت المحافظ على الالتزام بمخطط التنفيذ والجدول الزمني لنقل المعدات إلى الموقع الجديد.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الدكتورة منال عوض بمتابعة سير العمل في جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، والتأكد من تنفيذها بأعلى جودة وأفضل المواصفات في الوقت المحدد.

أهمية المشروع

ويساهم مشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام بمحافظة دمياط، في تحسين كفاءة العمل في ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ويوفر بيئة عمل مناسبة للعمال، ويساعد على حماية المعدات من التلف، ويُعزز المظهر الحضاري للمدينة.

وفى هذا السياق اختتمت محافظ دمياط حديثها حول هذا الموضوع، بالاشارة إلى أن المحافظة حققت خطوات كبيرة بتلك القطاعات، كما أنها تعمل جاهدة على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لرفع جميع الخدمات بكافة المناطق، لتنضم إلى قاطرة التنمية وبماحقق محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط