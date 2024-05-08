وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى في أول أيام امتحانات آخر العام الدراسي 2023/ 2024

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء، بعضاً من مدارس إدارة دمياط التعليمية لمتابعة سير امتحانات بالمرحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفني، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية؛ إذ يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

لا شكاوى في أول أيام امتحانات آخر العام

وشملت الجولة مدارس بنت الشاطئ الإعدادية بنات والامام العادل الابتدائية وعثمان بن عفان الثانوية واللوزي الثانوية بنات والزخرفية الثانوية بنات.

واطمأن "وكيل الوزارة" علي انتظام سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، إذ جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد وكيل الوزارة، على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

وقاد محمد الحمزاوي مدير إدارة دمياط التعليمية اليوم الاربعاء غرفة عمليات الإدارة في اول أيام امتحانات آخر العام حيث اكد ان الغرفة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024/2023 ولحل اى مشكلة قد تتواجد.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024 والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأشار مدير تعليم دمياط، إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات الوزيرة محافظ دمياط بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر.

ووجه غريب، بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة والإلتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان بالإضافة إلي تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة وذلك للتواصل والعمل على حلها فوراً.

وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مراحل التعليم قد انتهت من الاستعدادات للامتحانات، حيث تم تجهيز 1788 لجنة فرعية للمرحلة الابتدائية، لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمشاركة 5333 تلميذ وتلميذة على مستوى المحافظة.