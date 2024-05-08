محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، إحتفالا بالعيد القومى لمحافظة دمياط ، تخليدًا لذكرى إنتصار شعب دمياط والتصدى لجيوش الاحتلال وجلاؤهم عن المحافظة فى الثامن من مايو عام ١٢٥٠ ميلادية .

وجاءت مراسم الاحتفال بحضور الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى و العميد أحمد أبو الفتوح مدير إدارة الأمن الوطنى واللواء محمد عبد البديع رئيس فرع الرقابة الإدارية، حيث تم عزفت فرق حرس السلاح والجيش الثانى الميدانى الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد.

و قدمت " الدكتورة منال عوض " التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المحافظة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط ، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار ، كما أكدت أن أبناء مصر قدموا بطولات عظيمة سُطرت بحرف من نور فى تاريخ الوطن ، مشيدة بالدور الذى يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لدور الإرهاب وحفظ واستقرار الوطن .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها دمياط خلال الآونة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعية أبناء دمياط إلى بذل المزيد من الجهود وتحقيق التكاتف بين الجميع للنهوض بهذه المحافظة العريقة