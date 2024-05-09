وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات آخر العام في ٣ مدارس

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤ بإدارة دمياط التعليمية للمرحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

شملت الجولة مدارس ٦ اكتوبر الابتدائية المشتركة والتجربية الابتدائية المشتركة والتجربية الإعدادية المشتركة واللغات الثانوية والسادات الثانوية بنين

واطمأن "وكيل الوزارة" علي انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد "وكيل الوزارة" على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

وفي السياق ذاته شدد "وكيل الوزارة" على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

قاد محمد الحمزاوي مدير إدارة دمياط التعليمية غرفة عمليات الإدارة في اول أيام امتحانات آخر العام حيث اكد ان الغرفة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024/2023 ولحل اى مشكلة قد تتواجد.

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024 والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.