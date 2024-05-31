الدفاع المدنى الفلسطيني يحذر من حدوث كارثة للأطفال بسبب انتشار المجاعة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه “بسبب انتشار المجاعة فقد نشهد الفترة المقبلة حالات وفاة بين الأطفال، لا سيما في شمال قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين، والوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي بسبب انتشار المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وأكد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المربعات السكنية في جباليا، شمال قطاع غزة، بشكل كامل، متابعا “ المربعات السكنية بمنطقة جباليا لا تصلح للحياة وغير قابلة للعيش”.

