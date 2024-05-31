حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

‎استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

‎وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37292 ‎طن تشمل : 7128 طن رمل و 4101 طن يوريا و 12392 طن كلينكر و 2680 طن بودرة جبس و 2150 طن علف بنجر و 8841 طن بضائع متنوعة .

‎كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48012 طن تشمل : 7700 طن قمح و 9800 طن ذرة و 5227 طن حديد و 1601 طن خشب زان و 14503 طن خردة و 8000 طن سكر و 1181 طن ابلاكاش .

‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2277 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2921 حاوية مكافئة .

‎ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21631 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186793 طنًا .

‎كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3577 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6575 حركة .

في سياق آخر استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتى تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة .

وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة ايام نفذ وفد المعهد الاقليمي للأمن البحري اجراءات اصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.