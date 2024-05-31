المجر: الاتحاد الأوروبي والناتو يستعدان للحرب ضد روسيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن بلاده هي من ستقرر مصيرها بنفسها، وليس من بروكسل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلس "الناتو"، يستعدان للحرب ضد روسيا.

وأعرب أوربان في حوار إذاعي اليوم نقل موقع "إباوت هناجاري" الإخباري المجري مقتطفات منه اليوم عن رفضه خطة التجنيد الإلزامي على مستوى الاتحاد الأوروبي التي وضعها مانفريد فيبر الألماني وعضو البرلمان الأوروبي - مشددا على حق المجر في تقرير سياساتها الدفاعية.

وشدد على أهمية السيادة الوطنية في شؤون الدفاع، مؤكدا ضرورة أن تقرر كل دولة بشكل مستقل كيفية حماية نفسها، كما شدد على الحاجة إلى قيادة تركز على السلام في الانتخابات المقبلة للتكتل.

وقال أوربان: "اعتقدنا قبل 30 عاما، بعد نهاية الحرب الباردة، أن الاستعداد المستمر، الذي يتحقق من خلال التجنيد الإجباري، لم يعد ضروريا"، مشيرا إلى أن "الجنود هم من بين أكثر أعضاء المجتمع فائدة واحتراما". ومع ذلك، فقد أعلن بحزم أن التجنيد الإجباري ليس مدرجا حاليا على جدول أعمال المجر.

ووصف خطة "ويبر" بأنها غير مقبولة، موضحا أن "هذا يعني أن شخصا آخر يمكنه أن يأخذ القرار بشأن دماء المجريين؛ يجب رفض مثل هذه الأفكار بسرعة، ويجب إزالة بذرتها قبل أن تنبت".

وسلط "أوربان" الضوء على سرعة وتيرة اقتراب اندلاع الحرب بمرور الوقت، مشيرًا إلى تطورين مهمين: المفاوضات الجارية بين فرنسا وأوكرانيا بشأن نشر أفراد تدريب عسكري فرنسي في أوكرانيا، والقبول المتزايد باستخدام الأسلحة التي يقدمها الغرب بشكل هجومي، وليس فقط دفاعيا.

وتابع: "بدون حلف شمال الأطلسي، لن تكون أوكرانيا قادرة على ضرب الأراضي الروسية. وهذا يشير إلى التقدم خطوة أخرى نحو التورط بشكل أكبر".

وأكد مجددا أن سبب هجوم روسيا على أوكرانيا هو تطلع الأخيرة للانضمام لحلف الناتو، مشيرا إلى أن الروس أوضحوا أنه كلما زادت قوة الأسلحة المستخدمة ضدهم، كلما تقدموا إلى داخل أوكرانيا. وحذر قائلا: "إننا نقترب من الدمار".

ورأى أنه جرى توريط المجر في الحربين العالميتين، قائلا: جرت ممارسة ضغوط هائلة على المجر خلال هذه الصراعات، محذرا من وضع مماثل يتجه نحو التطور اليوم، مع تزايد الضغوط في كل قمة للاتحاد الأوروبي.

وقال "علينا أن نقاوم، لأننا لا نريد إراقة الدماء المجرية من أجل أوكرانيا. همنا الأساسي هو المصالح المجرية، وهذه الحرب لا تجري من أجل مصلحتنا".

وشدد أوربان على الطبيعة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، مشددا على أنه لم يجر تأسيس التحالف من أجل التدخل في صراعات خارج أراضي الناتو.. وقال "إنه أمر سخيف".

وأردف: إن الدول الأوروبية أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بعدها الجغرافي عن روسيا وشعورها الزائق بالأمن.