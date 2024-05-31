نقيب الأطباء: ألفا طبيب سجلوا أسماءهم متطوعين لعلاج المصابين في غزة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، الرفض التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأشار عبدالحي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة أطباء بني سويف بمناسبة «يوم الطبيب»، بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بالمدينة، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بذكرى إنشاء أول مدرسة للطب، إلى أن هناك أكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين وعلى استعداد تام لدخول غزة وعلاج الجرحي والمصابين.

ووجه نقيب أطباء مصر، الشكر والتقدير لحرص محافظ بني سويف على حضور الاحتفالية، موجها كل التحية والتقدير إلى جموع أطباء مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، تقديرا لتفانيهم في العمل ودورهم الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، معربا عن تقدير أطباء مصر لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بيوم الطبيب السادس والأربعون واهتمامه بالكادر الطبي والتوجيه المستمر بتحسين أحواله ودعم المنظومة الصحية.

من جهته، رحب محافظ بني سويف، بضيوف المحافظة من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في إدارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.

وأكد المحافظ، أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحى وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت الاحتفالية بدأت بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات القرآن الكريم _تلاها أحد طلاب كلية الطب بجامعة بني سويف، ثم كلمات لنقيب أطباء بني سويف، ونقيب أطباء مصر، وكلمة لرئيس الجمعية المصرية للهشاشة، وكلمة لرئيس جامعة بني سويف، ثم إهداء وتبادل الدروع من نقابة الأطباء للمحافظ ورئيس الجامعة ووكلاء وزارة الصحة وعمداء الكليات، ثم تكريم عدد من الأطباء المثاليين.

يشار إلى أنه حضر الفعالية، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف، والدكتور محمد رضا عوض، رئيس الجمعية المصرية للهشاشة ، الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية السابق، الدكتور طارق سعيد، عميد كلية الطب بجامعة النهضة، والدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.