القوات الروسية توجه 25 ضربة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

أعلنت روسيا تنفيذ قواتها 25 غارة على أهداف استراتيجية مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ /كينجال/ الفرط صوتية، وذلك خلال أسبوع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الجمعة بأن "القوات المسلحة الروسية نفذت 25 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الحالي، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة"، وأكدت على تدمير مراكز القيادة والبنية التحتية للمطارات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الوقود وورش الإنتاج ومناطق تخزين السفن والطائرات المسيرة الهجومية.

وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت نقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى التشكيلات القومية و"المرتزقة الأجانب".