غدا.. الحرية للإبداع بالإسكندرية يعرض فيلم الأطفال الأمريكي "Toy Story 4"

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فيلم الأطفال الأمريكي "Toy Story 4"، في الثانية عشر ظهر غد السبت، الموافق الأول من يونيه 2024، مجانا لجمهور مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن أفلام نادي سينما الأطفال.

فيلم "Toy Story 4" تدور أحداثه حول "وودي" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، حيث يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لـ"بوني"، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو"، التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع "وودي" بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

الفيلم "Toy Story 4" بطولة أداء صوتي لكل من: توم هانكس، تيم ألين، آني بوتس، توني هايل، مايكل كي، جوردان بيل، كرستينا هندريكس، لوري آلان، ومن تأليف أندرو ستانتون، وستيفاني فولسوم، وإخراج جوش كولي.

يُشار إلى أن فيلم "Toy Story 4" صدر في الولايات المتحدة بتاريخ 21 يونيو 2019، ووصلت إيراداته إلى 651.9 مليون $ عالمياً، وقد تلقى العمل مراجعات إيجابية من النقاد الذين مدحوا القصة والحس الفكاهي والعاطفي والرسوم والأداء الصوتي، وحصل هذا الفيلم على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة.