خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو لا يحتاج لجانتس الآن

قال فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن انسحاب بيني جانتس من الائتلاف الحكومي الآن لا يؤثر على حكومة بنيامين نتنياهو وتقديم اقتراح بحل الكنيست الإسرائيلي لا معنى له لأنه لا يملك الأغلبية من أجل إسقاط نتنياهو.

وأضاف عباس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الائتلاف مستقر جدا، فنتنياهو يملك الآن 64 مقعد بدون حزب يني جانتس، لذلك بني جانتس يريد انسحاب من الائتلاف الحكومي أو من كابينت الحرب لأنه فشل في كافة المساعي التي بذلها من أجل إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح أن جانتس يطالب نتنياهو على مدار اليوم بأن تتم الصفقة لإطلاق صراح المحتجزين، لكن نتنياهو لا يكترث بما يطلبه جانتس، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان بحاجة إليه جانتس في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة لكنه الآن ليس بحاجة له لأن نتنياهو يملك الاستقرار داخل الكنيست الإسرائيلي.