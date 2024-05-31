الثانوية الأزهرية 2024.. طلاب العلمي يؤدون امتحان «الفقه والحديث» بمطروح غدًا

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الجمعة، إن طلاب وطالبات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة مطروح، يؤدون أول أيام امتحانات العام الدراسي 2024/2023، غدًا السبت في مادتي الفقه والحديث، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن يتقدم لها هذا العام ما يقرب من 788 طالبًا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 9 لجان امتحانية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة مطروح، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 605 طلاب وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمى 183 طالبًا وطالبة.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية: يؤكد على التكاتف والتعاون ووضع مصلحة الطلاب في المقام الأول

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان والمراكز للشهادة الثانوية الأزهرية بالتكاتف والتعاون ووضع مصلحة الطلاب نصب اعينهم، والتأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان وضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والحصول على أعلى الدرجات، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدًا السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وكيل الأزهر يبعث برسالة اطمئنان إلى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تعقد في 590 لجنة على مستوى الجمهورية

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.