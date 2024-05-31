الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تحتفل بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر

احتفلت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، مساء يوم الخميس 30 مايو 2024 م، بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ببركة وحضور الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والقس حنانيا وردة، كاهن الرعية السريانية الأرثوذكسية في اللاذقية- سوريا، حيث تم تنظيم حفل خاص بهذه المناسبة، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

تضمن الحفل فقرات متنوعة، حيث قدم كورال (آڤا كاراس) باقة من أجمل الترانيم، وكلمات من بعض المسؤولين من النواب الأفاضل، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وحزب الوفد، تحدثوا في كلماتهم عن أهمية هذه المناسبة وأثر هذا الحدث على العالم كله وليس على مصر فقط.

وفي كلمته عبر الأب الربان عن بالغ سعادته بإقامة هذا الحفل، حيث شرح عمق الترابط بين الكنيسة الأنطاكية العظيمة التي تحدث لغتها السيد المسيح نفسه وتفوه بحروفها، وكنيسة الإسكندرية المصرية التي هرب إليها المسيح من شر الطغاة.

وقد تضمن الحفل أيضاً عرض فيلم تسجيلي خاص أنتجته الكنيسة وأعده المكتب الإعلامي السرياني بعنوان (خطوة عزيزة).