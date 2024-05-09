وزير الصحة: مشكلة نقص الدواء في طريقها للحل

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة، طبقا للمعايير الموضوعة وان دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.

جاء ذلك ردا علي سوال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في اجتماعات اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وأضاف الوزير أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات القائمة و التي بها مشاكل و سوء إدارة وأضاف الوزير أن الأسعار لن تزيد علي الاطلاق والمواطن لن يضار لأنه سيتلقي الخدمة الافضل بذات الأسعار دون أي زيادة فيها، مشيرا إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب المطلوب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة ليلا ونهارا.

وفي ما يتعلق بنقص الدواء أكد عبدالغفار، أن الفترة السابقة كانت هناك مشكلة بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية الكافية والمطلوبة.

وأشار الوزير أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا، وأضاف الوزير أن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا والمنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف المختصة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة و الحفاظ علي صناعة الدواء.

وحول موقف المستشفيات الجاري العمل علي تنفيذها خاصة في سوهاج، أكد دكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير أنه سيجرى تسليم 20 مستشفى وتشغيلهم هذا العام علي مستوي الجمهورية منهم بمحافظة سوهاج مستشفي ساقلتة العام وجرجا العام.

وسيجرى تسليم مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر 2024 والعمل علي سرعة تشغيلها، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي طما المركزي وصلت الآن لنسبة 70% وأن الوزارة ملتزمة بتسليمها في الميعاد المقرر والمتفق عليه في ديسمبر القادم، وأضاف مساعد الوزير، أنه سيجرى إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة ايضا هذا العام منها مستشفي بسوهاج .