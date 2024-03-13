دعاء الليلة الرابعة من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز» مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان ١٤٤٥.



اللهم نناجيك بقلب صادق مخلص لك يا الله طالبين عفوك إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا يا رب، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم ارحم شهداءنا وموتانا تحت التراب، واغفر لهم واعفُ عنهم، وأسكنهم الجنة يارب يا قابض الأرواح فى مواعيد أنت وحدك تعلمها يا عليم..

بسم الله الرحمن الرحيم (93) فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ (94) صدق الله العظيم..

اللهم صدقناك عابدين ذاكرين قائمين الليل والأسحار وفى الغسق وفى الشفق نعبدك ونحمدك ونستغفرك ونتوكل عليك ونتوسل إليك بكل اسم هو لك أن تؤتينا الحكمة فى كل طرفة عين فأحسن خاتمتنا وفقهنا فى الدين وحسن خلقنا كما أحسنت خلق الأنبياء والصديقين.

بسم الله الرحمن الرحيم (97) قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعۡمَلُونَ (98) قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَأَنتُمۡ شُهَدَآءُۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ) صدق الله العظيم..اللهم آمنا بك يا الله وبآياتك وصفاتك تعاليت عن ما يصفون وبضمائرنا نعبدك سرا وعلانية وصابرين على بلاء الدنيا طامعين فى رضاك.

بسم الله الرحمن الرحيم(105) يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ (106) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ) صدق الله العظيم..اللهم بيض وجوهنا دنيا وآخرة وجنبنا الذنوب وسواد العمل وخيانة الأمانة وصون ميراث الدين وتمام العبادة والهداية للصلاح فى التكليف والزهد فى الدنيا وحب الله أكثر من أوهام الدنيا الزائلة،اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل الصيام حجابات لنا من كل شر .

بسم الله الرحمن الرحيم(108) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ) صدق الله العظيم..اللهم لك الملك وأنت السميع العليم.. يارب انقذ اهل فلسطين من هول ماقدر لهم وارحمهم ونجيهم يارب..اللهم احمى مصرنا الحبيبة، وبارك لنا فيما ترزقنا من خيرات تحت الارض وفوقها وهيأ لنا سبل الرزق الحلال يا خالق الأرض والسموات العلا.

بسم الله الرحمن الرحيم(115) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ)صدق الله العظيم..اللهم ارزقنا ما يغنينا عن السؤال واجعل القناعة والرضا راحة البال لنا وغنى النفس وعزتها وكرامتنا نهج حياتنا..اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وغذاءها وثرواتها ونجنا مما تعلم ولا نعلم يا كاشف الضر وانصرنا نصرا مبينا على الصهاينة والإرهاب الفكرى العقيم وايقظ قلوبنا من غفلة الدنيا..الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء وامامهم سيدنا محمد وسلم وبارك