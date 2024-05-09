غرفة الصناعات الغذائية تختتم برنامج تدريبي

اختتمت غرفة الصناعات الغذائية ومشروع تعزيز الاعمال الزراعية بالريف المصري (ERAS) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برنامجا تدريبيا حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك في اطار توجيهات المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة بتعزيز أوجه الشراكة مع مختلف الجهات الإنمائية الدولية ومشروعات التعاون التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة استكمالا لجهود الغرفة في مساندة المصانع على التطوير ورفع تنافسية المنتجات الغذائية.

وأعلنت ريهام غازي مدير إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن برنامج إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء يأتي في ضوء التعاون المثمر والبناء بين الغرفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرة الى مشاركة نحو 29 شركة غذائية أعضاء الغرفة بالبرنامج.

وقالت: تناول البرنامج شرح بعض الموضوعات الهامة للتحقق من استيفاء المصانع لمتطلبات سلامة الغذاء، منها الوثائق والسجلات و التعاقدات المطلوبة وفقاً لقوائم الفحص المحدثة للهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم اختبار تجربة القدرة على سحب واسترجاع المنتجات غير المطابقة من الموزعين و الأسواق ، الى جانب اجراء تجربة تتبع فعلى للتحقق من جميع النماذج.

وتابعت: كذلك تم التطرق الى أهمية تجميع كافة السجلات التشغيلية المتبعة مع المنتج خلال خطوات الإنتاج ومنها اذن إضافة المواد الخام بالمخازن موضح رقم التشغيل واسم المورد، واذن صرف المواد الخام، وجميع سجلات نقاط التحكم الحرجة، وسجلات صيانة المعدات والآلات وسجل الاعطال اليومى، وسجلات متابعة البرامج التمهيدية لسلامة الغذاء مثل مكافحة الآفات والنظافة والتطهير والتحكم فى الموردين واذن صرف المنتجات النهائية مبين رقم الباتش للمنتج النهائي للمبيعات بالإضافة الى قائمة توزيع المنتجات النهائية موضحا بها ارقام التشغيل.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية، استمرار التعاون مع مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم برامج تدريبية أخري، منها برنامج مختص بحوكمة المنشآت وفقًا لمتطلبات الأيزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية و الإفصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.

وخلال العام الماضي نفذت الغرفة 51 برنامج تدريبي استفاد منه 1377 متدرب في مجالات تختص بسلامة الغذاء والاستدامة والاقتصاد الأخضر.