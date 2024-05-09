أسوان أفضل محافظة في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023

حصدت محافظة أسوان المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور "أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا" لعام 2023، وذلك في إطار تقييم جهود المحافظات في مجال التحول الرقمي.

أسوان تتوج بجدارة كأفضل محافظة في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها محافظة أسوان، بإشراف مباشر من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بقيادة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش، مدير المركز.

رؤية مصر 2030

وأكد اللواء عطية على أهمية هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه ثمرة تعاون مثمر بين محافظة أسوان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وترجمة عملية للنهج الذي يتم تطبيقه لمنظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030.

وأعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خالص تهانيه لفريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي على هذا الإنجاز المتميز، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالمركز بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش، مدير المركز.

وأوضح عطية أن هذا الإنجاز ثمرة التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي التي يتم تطبيقها في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وتميزت محافظة أسوان بتنفيذ سلسلة من التطبيقات والبرامج المبتكرة في مختلف المجالات، والتي ساهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة حافز لمزيد من العمل والتطوير في مجال التحول الرقمي بمحافظة أسوان، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين.

بدء التشغيل في عام 2021

يذكر أن مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بدأ التشغيل في عام 2021، ويضم 120 كادرا بشريا مؤهلين علمياً وحاصلين علي دورات تدريبية في مجال أنظمة الحاسب الألي وتطبيقاته، ويعمل المركز على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وسرعة تقديم الخدمات، حيث يؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركزًا تكنولوجيًا متطورًا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها، بغرض أدائها فى أسرع وقت، وكذا للحد من الفساد الإدارى، وأنه تم من خلال المركز إنشاء 12 منظومة، و6 تطبيقات، و 16 كتاباً مصوراً، و13 موقعا إلكترونياً لخدمة الحكومة إلكترونياً وتيسير العمل مع المواطنين بسهولة ويسر،ويتكون المركز من طابقين، الأول يضم شبكات معلومات المرافق GIS، بينما يضم الثاني مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.