اتحاد طلاب الصيدلة بجامعة المنوفية ينظم حملة للتبرع بالدم

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنوفية حملة التبرع بالدم تحت شعار "أنا متبرع مصري أنا متبرع دائم " تحت إشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور شادي علام وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالمنوفية على مدار ٥ أيام بكل من كليتي التربية والإقتصاد المنزلي ومجمع الكليات بالجامعة وقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا وأيضًا نادي سيتي كلوب بشبين الكوم .

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، وتأتي ضمن الحملات التي تنظمها الجامعة والاتحادات الطلابية لدعم المجتمع، مضيفًا أنه تم تنظيم أكثر من حملة داخل الجامعة لحث الطلاب على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع بالدم،و تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار التوعية بأهمية المسئولية المجتمعية

تهدف الحملة إلي توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم ومدى تأثيره على الفرد والمجتمع، ولنشر مفهوم التبرع الدائم والمستمر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم وزيادة نسبة المتبرعين من ١ إلى ٣٪ لسد الاحتياج وتعويض العجز

هذا وقد نجحت الحملة في توعية ما يقرب من 4600 من الطلاب واهالي المحافظة عن طريق الندوات واللقاءات التثقيفية بأهمية التبرع بالدم في انقاذ الأرواح ومدى تأثيره الإيجابي على صحة المتبرع نفسه والدواعي الصحية للتبرع وأهم الأسباب التي تمنع التبرع ، وقد تم تجميع 121 كيس دم من المتبرعين بأماكن الحملة .

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF هيئة طلابية ليس لها أهداف ربحية، تضم ما يقرب من 5000 طالب صيدلة على مستوى 37 كلية صيدلة بجمهورية مصر العربية بهدف تنمية وتطوير الطالب الصيدلي وتعزيز دوره، ورفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع،وتنظم حملات للتبرع بالدم للعام الثاني عشر على التوالي.