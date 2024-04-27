4 أفلام مصرية ضمن عروض اليوم التاني من الإسكندرية للفيلم القصير

يشهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم عرض 4 أفلام مصرية ضمن برنامج الدورة العاشرة التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 من شهر ابريل الجاري.

ففي عرضه الأول بمصر يقدم المخرج جاد شاهين فيلمه الترعة الذي نال ردود أفعال إيجابية بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي، ويتتبع فيلم الترعة قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبدالعزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

وفي مسابقة أفلام الطلبة يعرض فيلم التحريك مخاميخو، وفيلم هذا اليوم للمخرج محمود صديق، ومدته 6 دقائق، وتدور أحداثه عن والد مستبد يحاول ان يفرض علي ابنته ان تتزوج من رجل فاسد ولكنها تثور عليه وتسممه في نفس الوقت الذي يثور فيه الشعب علي الرئيس مبارك.

أما في المسابقة العربية، فيعرض فيلم إلى ريما، من إخراج حسام جمال وتدور أحداثه في بيت يهودي حيث تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيرًا. وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة.

قائمة أفلام المهرجان تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب.