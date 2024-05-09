استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، وذلك وفق آخر تحديث لأسعار الذهب على شاشات عرض الأسعار ببورصة الذهب المصرية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية” حوالي 3531.5 جنيه للبيع 3508.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا وإقبالا في محلات الصاغة المصرية” حوالي 3090 جنيها للبيع و3070 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 "الأوسط بين الأعيرة الذهبية المتداولة" إلى حوالي 2648.5 جنيه للبيع و2631.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية اليوم إلى حوالي 2060 جنيها للبيع و2046.75 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 بداية اليوم في الصاغة المصرية نحو 1754.25 جنيه للشراء، مقابل 1765.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر 1315.75 جنيه للشراء، وحوالي 1324.25 جنيه للبيع .

كما وصل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” لحوالي 24720 جنيها للبيع و24560 جنيها للشراء.

عالميا سجل سعر الأونصة “والتي تزن 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2316 دولارا للبيع 2315 دولارا للشراء.

وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة، فهي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.