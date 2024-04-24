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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك أحمد فؤاد

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني؛ ملك مصر والسودان سابقًا، والوفد المرافق له في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تضمنت جولة تفقدية في أقسامها ومتاحفها المختلفة. 
عبر الدكتور أحمد زايد؛ عن سعادته واعتزازه باستقبال ملك مصر السابق، في مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي الذي يهتم بتاريخ مصر ويوثقه، داعيًا "فؤاد" إلى منح المكتبة جميع الوثائق الخاصة بالأسرة العلوية التي يمتلكها حتى يتم توثيقها وعرضها في المكتبة.
 

من جانبه؛ أشاد بالمكتبة وبدورها الفكري والثقافي في مصر، مضيفًا خلال كلمته في دفتر توقيعات كبار الزوار "سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم وفخور بهذا الإنجاز الرائع".

وحرص "فؤاد" على الإطلاع على الكتب والوثائق النادرة التي تعود إلى أسرته، من بينها المجموعة الخاصة بالملك فاروق، والعدد التذكاري لمجلة المصور الصادر وقت تتويج الملك فاروق، وأخرى عن زواج الأميرة فوزية من شاه إيران.

وقدم الدكتور أحمد زايد هدية تذكارية لـ"فؤاد" وكتاب عن مصر في فترة حكم الأسرة العلوية باللغة الفرنسية.

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