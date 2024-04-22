محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بالعجمي

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع "مؤسسة بنك الشفاء" والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته؛ ثمن الشريف الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف للقافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

ومن الجدير بالذكر، أن القافلة تقام على مدار 4 أيام في الفترة من 22 ل 25 أبريل الجاري، بمعدل يومين بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ويومين بوحدة صحة عبد القادر بنطاق حي العامرية وتضم القافلة 6 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة - عظام- رمد - جلدية - أنف وأذن وحنجرة ).

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أحمد حنفي وحمودة صالح أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية ومنسق القوافل العلاجية بالمحافظة ،والدكتورة جيهان حسن مدير منطقة العجمي الطبية.