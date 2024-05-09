هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن الدفاعات الجوية قد تصدت لصواريخ إسرائيلية، والتي تم إطلاقها من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العدو الإسرائيلي قام بشن هجوم جوي في تمام الساعة 03:20 فجرا، حيث استهدف أحد المباني في ريف دمشق، قادما من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وأوضح البيان أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاط بعضها، الأمر الذي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وفي حادث منفصل، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، مما أدى إلى إصابة 8 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.