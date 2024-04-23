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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الإسكندرية تتابع توريد الأقماح المحلية

توريد الأقماح المحلية
توريد الأقماح المحلية
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كلف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية كلا من جمال عمار وكيل المديرية وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.

وأعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة و المنوطة بعمليات الفحص والاستلام 

وقال إن كميات التوريد حتى الآن بلغت يما يزيد عن ٥٠٣ طن، ومازالت غرفة العمليات تتابع للموقف أولا بأول.

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