عاكس زوجته.. نجار يشعل النار فى تروسيكل جاره بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، القبض على شخصين بعد قيام أحدهما بإشعال النار فى تروسيكل خاص بالاخر ووقوع مشاجرة بينهما استخدما فيها العصي والحجارة بقرية النزل التابعة للمركز، لاعتقاده بقيام جاره صاحب التروسيكل بمعاكسة زوجته.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مامور مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة بقرية النزل دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان طرفى المشاجرة طرف أول "علم.م.م.ا"،42 عاما، نجار، وطرف ثان "بدر.س.ا.ا"،37 عاما، نجار ويقيمان بذات القرية.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الثاني بقطع خرطوم الوقود الخاص بتروسيكل "ملك الأول" حال توقفه امام منزله وإشعال النيران به وإخمادها بمعرفة الأهالي فى حينه ظنا من الثاني قيام الأول بمعاكسة زوجته.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهام فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على التروسيكل بعد احتراق مقدمته وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.