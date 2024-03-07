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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السبت.. انخفاض ضغوط المياه بعدة مناطق بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن تخفيض ضغط المياه يوم السبت الموافق 9/3/2024 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءاً وذلك لمدة 6 ساعات ببعض قرى مركز منية النصر ولمدة 4 ساعات من 5 صباحا وحتى 9 صباحا بمراكز الجمالية والمطرية والجهة القبلية بمركز ميت سلسيل وتوابعها والوحدات المحلية بالعمارنة والحوتة بمركز المنزلة.

وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، ان القرى المتأثرة بإنخفاض ضغوط المياه السبت المقبل  بمركز مينة النصر هي (ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الرياض - النزل والجمال) نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير مروقات مرفق مياه منية النصر.

كما سيتم تخفيض ضغط المياه من  الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 8 صباحاً وذلك لمدة 4 ساعات بمدينة الجمالية ومدينة المطرية وتوابعها الجهة القبلية بمدينة ميت سلسيل وتوابعها والوحدات المحلية بالعمارنة والحوتة بالمنزلة.  

وناشدت  الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

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