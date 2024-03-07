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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طفلة تحرر بلاغ ضد والدها بالدقهلية: ماما ماتت وبابا بيعاشرني جنسيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حررت طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغا بقسم شرطة أول المنصورة اتهمت فيه والدها "مندوب مبيعات"، بمعاشرتها جنسيا من الدبر كرها عنها أكثر من مرة مستغلا تواجدهما بمفردهما داخل سكنهما بشارع كلية الآداب بنطاق القسم نظرا لوفاة والدتها منذ فترة وإقامتها رفقة والدها، وبضبط المتهم  اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "ح.م.ب"، 13 عاما، طالبة بالصف الأول الإعدادي ومقيمة شارع كلية الآداب بتضررها من والدها 40 عاما، مندوب مبيعات ومقيم بذات العنوان لقيامه بالاعتداء عليها جنسيا من الدبر أكثر من مرة حال تواجدهما بالمنزل سكنهما نظرا لوفاة والدتها منذ فترة وسكنها رفقة والدها بمفردهما .

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة .

تحرر عن ذلك  المحضر الاز بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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