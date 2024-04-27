تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 917 شاحنة و870 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 313 شاحنة و858 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 504 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و450 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 720 سيارة بوزن 1420 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1935 راكبا بموانيها.

