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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بهذه الكلمات

الشيخ هزاع بن سلطان
الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان
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نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس" نعيا للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي رحل اليوم، الخميس.

وكتب الجسمي معلقًا على صورة للشيخ الشاب: "اللهم عوّض شبابه في الجنة، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وصبّر أهله وذويه ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد نعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان، الشيخ هزاع بن سلطان، وجاء في البيان: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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