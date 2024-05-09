حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بهذه الكلمات

نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس" نعيا للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي رحل اليوم، الخميس.

وكتب الجسمي معلقًا على صورة للشيخ الشاب: "اللهم عوّض شبابه في الجنة، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وصبّر أهله وذويه ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد نعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان، الشيخ هزاع بن سلطان، وجاء في البيان: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".