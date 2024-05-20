العالم ينعى رئيسي.. الإمارات تؤكد تضامنها مع إيران ومصر تساند طهران قيادة وشعبا.. وحداد عام في باكستان

نعى عدد من زعماء الدول إيران، بعد وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين 20 مايو 2024، على خلفلية حادث تحطم طائرة هو وعدد من مرافقيه.

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأضاف: "نؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

كما نعت الرئاسة المصرية فى بيان لها جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية لإيرانية".

واستطرد: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

فيما عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووصف رئيسي بأنه كان "رفيقا وأخا لا يقدر بثمن".

وكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "باعتباري رفيقا شهد شخصيا جهوده من أجل سلام الشعب الإيراني ومنطقتنا خلال وجوده في السلطة، أتذكر السيد رئيسي بتقدير وامتنان"، وقال إن تركيا تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الصعب.

كما عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام اباد "منذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها بالحادث، كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية وحشدنا كل الوسائل للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينج قدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما تقدم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالتعازي إلى إيران، وقال على منصة "إكس": "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم".

كما أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بيان قال فيه إن العراق يعرب عن دعمه للشعب الإيراني والقادة الإيرانيين في هذا الحادث المأساوي.

وقدم الرئيس السوري بشار الأسد تعازيه للمرشد الإيراني في مصرع رئيسي، كما قدم حزب الله تعازيه للمرشد الإيراني بوفاة رئيسي ووزير الخارجية الإيراني.

وأرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان صديقا وفيا لروسيا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية التعزية "تفضلوا بقبول خالص العزاء في المأساة الكبرى التي ألمّت بشعب جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف بوتين في برقيته "كان إبراهيم رئيسي سياسيا متميزا كرس حياته كلها لخدمة وطنه".

وقال إنه كان صديقا وفيا لروسيا وقدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما نعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وفاة رئيسي، فيما أعلنت باكستان يوم حداد وتنكيس للأعلام، فيما عبر رئيس الوزراء، شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، عن خالص تعازيه لإيران نيابة عن نفسه وعن الشعب والحكومة الباكستانية.

فيما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريده على موقع التواصل إكس: "أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية لإبراهيم رئيسي، وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما، تعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين".