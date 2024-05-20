توريد 193 ألف طن بشون وصوامع الأقماح بكفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إستلام 193 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي إنتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.. مكلفاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة علي مستوى مدن ومراكز كفرالشيخ.تماموالله