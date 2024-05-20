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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بتجميع خام الذهب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع وسبكه وإعادة تصريفه.
في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالك مسبك ذهب ، كائن بدائرة مركز شرطة إدفو) وبحوزته قطع لخام الذهب مختلفة الأشكال وزنت 500 جرام – جهاز لتحديد عيار الذهب – ماكينة لعد النقود – جهاز لاب توب – مبرد كهربائى - ميزان حساس - مبلغ مالى.
 بمواجهته إعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من 3 أشخاص – أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "تم ضبطهم" وبحوزتهم كمية من الذهب الخام ، وبمواجهتهم إعترفوا بإستخلاص خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائى من المناطق الجبلية بقصد بيعه والتربح منه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير المشروع.

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