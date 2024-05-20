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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 18097 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18097 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية: 

  • 946 مخالفة السير بدون تراخيص .
  • 21 دراجة نارية مخالفة .
  • 6743 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
  • 21 مخالفة موقف عشوائى.
  • 620 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  • 3 مخالفات شروط التراخيص.
     تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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