بالفيديو.. باحث: إسرئيل لم تتوقع انضمام مصر لجنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الداخل الإسرائيلي لم يتوقع انضمام مصر لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، إذ كان المأمول لدى إسرائيل أن تستمر مصر في نمط العلاقات القائم مع تجنب التصعيد معها.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الممارسات الإرسرائيلية في قطاع غزة وصولا إلى اقتحام وشن عمليات عسكرية في مدينة رفح مع السيطرة على المعبر من الجانب الإسرائيلي تعد أمرا شديد الخطورة ويتطلب من مصر الرد بتصعيد ضد إسرائيل.

وأكد، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مؤثر للغاية ويشكل ضغوطا كبيرة على إسرائيل، لما تمتكله مصر من تأثير في المنطقة وتحديدا بالقضية الفلسطينية، ولما لديها من أدلة وبراهين من الممكن أن تعظم من موقف هذه الدعوى وتثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

