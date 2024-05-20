ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يستضيف إنبي في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي  نظيره انبي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية،  ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

يسعى الفريق الساحلي إلى تحقي الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد الخسارة الكبير ة في مباراة الجولة الماضية.

يدخل المصري المباراة في المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة  من أصل ٢٢ مباراة.

وفي المقابل يأمل الفريق البترولي في حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل الذهاب بعيدا في جدول المسابقة، خاصة وأنه يحتل المركز السابع برصيد ٣٢ نقطة.

المصري البورسعيدي إنبى الدوري برج العرب