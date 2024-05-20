المصري البورسعيدي يستضيف إنبي في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره انبي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

يسعى الفريق الساحلي إلى تحقي الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد الخسارة الكبير ة في مباراة الجولة الماضية.

يدخل المصري المباراة في المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة من أصل ٢٢ مباراة.

وفي المقابل يأمل الفريق البترولي في حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل الذهاب بعيدا في جدول المسابقة، خاصة وأنه يحتل المركز السابع برصيد ٣٢ نقطة.