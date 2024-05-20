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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

القمص بسطورس: إياك أن تخسر قلبا حاول فعل الكثير ليسعدك

القمص بطرس بطرس بسطورس
القمص بطرس بطرس بسطورس
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قال القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعي كنيسة مار جرجس بدسوق، أشياء كثيرة تقابلنا في الحياة وأيضا أشخاص كثيرين، ولكن كل الأشياء تنسي إلا التي لمست قلبك وكل الأشخاص تتبدل إلا الذي يحبك بصدق .

وأضاف “بسطورس” خلال ما نشره علي صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الإثنين، أرجوك يا صديقي أخسر ما شئت لكن إياك أن تخسر قلباً يحاول أن يفعل الكثير ليسعدك فهناك قلوب لاتعوض أبدا.

واختتم القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعي كنيسة مار جرجس بدسوق ، قال السيد المسيح : “بِهذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تَلاَمِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ” يو13: 35 .

لقمص بطرس بطرس بسطورس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية راعى كنيسة مار جرجس بدسوق التواصل الاجتماعي فيس بوك