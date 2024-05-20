ضبط المتهمين بإلقاء شاب في النيل بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) أنه حال تواجده رفقة (مالك محل ، وآخران) على شاطىء النيل بدائرة المركز بقصد الصيد .. فوجئوا بحضور قارب صيد يستقله (شخصين) وطلب أحدهما من الأول إجراء مكالمة من هاتفه المحمول وعقب تحصله على الهاتف حاولا الهرب فقام الأول بالقفز داخل القارب لإسترداد هاتفه فقاما بإلقاءه من القارب بمياه النيل ولاذا بالهرب مما أدى إلى وفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة (صياد ، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط – لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.