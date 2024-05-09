إيقاف وغرامة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلى والاتحاد

كشفت رابطة الأندية المصرية، اليوم الخميس، عن عقوبات مباراة الأهلى ونظيره الاتحاد السكندرى، في اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.



وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الاتحاد بـأربعة أهداف لهدف على ستاد القاهرة.



قررت اللجنة إيقاف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري لمدة مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب تعرضه للطرد المباشر.

وحصل مابولولو على البطاقة الحمراء المباشرة للخشونة ضد رامي ربيعة مدافع الأهلي، ليغيب عن صفوف الاتحاد في مباراتي المقاولون العرب وسموحة يومي 11 و14 مايو الجاري بالدوري الممتاز.

كما قررت الرابطة تغريم طارق العشري المدير الفني للاتحاد 20 ألف جنيه لغيابه عن المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي.

كما وافقت الرابطة على طلب الإسماعيلى بتأخير لقاء الفريق مع ضيفه الداخلية الذي يقام اليوم الخميس بالجولة 22 للدوري لمدة 30 دقيقة فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان طلب الدراويش ساعة.

