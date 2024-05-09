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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3055 جنيها للبيع و3075 جنيها للشراء، وعيار 24 نحو 3491 جنيها للبيع و 3514 جنيها للشراء، وعيار 18 نحو  2618 جنيها للبيع و 2636 جنيها للشراء .
كما سجل سعر عيار 14 نحو 2042 جنيها للبيع و 2055 جنيها للشراء، وأوقية الذهب  2315 دولار للبيع و2316 دولار للشراء، والجنيه الذهب نحو 24.44 ألف جنيه للبيع و 24.6 ألف جنيه للشراء .

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 14 عيار عيار 24